Milan, Sampdoria'yı 10 kişiyle yıktı

İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 6. haftasında deplasmanda Sampdoria'yı 2-1 yenen Milan, zirve takibini sürdürdü. Milano ekibi, mücadelenin 47. dakikasında 10 kişi kaldı.

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11/09/2022

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Milan, Sampdoria'yı 10 kişiyle yıktı

Serie A'nın son şampiyonu Milan, Sampdoria karşısında Junior Messias'ın golü ile 6. dakikada 1-0 öne geçti. İlk yarı da bu skorla tamamlandı.

Maçın ikinci yarısında 47. dakikada Rafael Leao ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek Milan'ı 10 kişi bıraktı.

Sampdoria, 57. dakikada Filip Duricic'in golü ile beraberliği yakalasa da Milan, 67. dakikada Olivier Giroud'nun golü ile 2-1 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla Milan, 14 puanla averajla Napoli'nin ardından ikinci sırada yer aldı.

11/09/2022 10:55
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TAGS: Milan, Sampdoria
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