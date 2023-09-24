Milan yara sardı

Serie A'da Milan, sahasında sezona iyi başlangıç yapan takımlardan Hellas Verona'yı konuk etti.

Milan, San Siro'da oynanan maçta rakibini, Rafael Leao'nun 8. dakikada attığı golle 1-0 yendi.

Bu sonuçla Milan, geçen hafta ezeli rakibi Inter'e 5-1'lik skorla kaybettiği derbiyi, taraftarı önünde aldığı bu galibiyetle telafi etti.

Kırmızı-siyahlı takım, 5 maçta aldığı 4 galibiyet, 1 yenilgi ve topladığı 12 puanla zirve takımları arasında yer aldı.

Hellas Verona ise bu sezonki ikinci yenilgisini Milan karşısında yaşadı ve 7 puanla 9. sırada kaldı.