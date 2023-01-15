Milan yine takıldı!

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 18. haftasında Milan, deplasmanda Lecce ile 2-2 berabere kaldı.

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15/01/2023

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Milan yine takıldı!

Lecce'deki Via Del Mare Stadı'da oynanan müsabakada, şampiyonluk kovalayan Milan ile orta sıralardaki Lecce kozlarını paylaştı.

Ev sahibi takım, Milanlı Theo Hernandez'in 3. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. 23. dakikada Federico Baschirotto ile farkı 2'ye çıkaran Lecce, ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı.

Milan, ikinci yarıda Rafael Leao'nun 58. dakikadaki golüyle farkı 1'e indirdi. Konuk tamı, 70. dakikada Davide Calabria ile eşitlik (2-2) golünü buldu.

Karşılaşma bu skorla sona erdi ve iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Geçen hafta da Roma ile yine 2-2 berabere kalan Milan, bu sonuçla puanını 38'e yükseltti. Milano ekibi, 47 puanlı lider Napoli'nin 9 puan gerisinde kaldı. Lecce ise 20 puanla 12. basamakta yer aldı.

15/01/2023 09:02
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TAGS: milan
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