Milan'a Okafor'dan 90+3'te hayat öpücüğü

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta Milan, Noah Okafor'un 90+3. dakikada kaydettiği golle Udinese'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti. Bu arada karşılaşma ırkçı tezahürat nedeniyle bir süre durdu.

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21/01/2024

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Milan'a Okafor'dan 90+3'te hayat öpücüğü

Şampiyonluk mücadelesi veren Milan'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Ruben Loftus-Cheek, 83. dakikada Luka Jovic ve 90+3. dakikada Noah Okafor attı.

Ev sahibi ekibin golleri 42. dakikada Lazar Samardzic ve 62. dakikada Florian Thauvin'den geldi.

Irkçı tezahürat nedeniyle maç kesintiye uğradı

Karşılaşmanın 33. dakikasında ırkçı tezahüratlara maruz kalan Milan kalecisi Mike Maignan, sahayı terk etti.

Fransız kaleciye destek veren Milanlı futbolcular da bir süre tünelde bekledi.

10 dakika sonra Maignan ve takım arkadaşlarının sahaya dönmesinin ardından mücadele kaldığı yerden devam etti.

21/01/2024 11:24
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TAGS: Milan’a Okafor’dan 90+3’te hayat öpücüğü
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