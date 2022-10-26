Milan'dan farklı galibiyetle avantajı yakaladı (Şampiyonlar Ligi puan durumu)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Milan, konuk olduğu Dinamo Zagreb'i 4-0 mağlup etti ve tur için büyük avantaj yakaladı.

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26/10/2022

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Milan'dan farklı galibiyetle avantajı yakaladı (Şampiyonlar Ligi puan durumu)

Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. hafta maçında Dinamo Zagreb ile Milan karşı karşıya geldi.

Hırvatistan'daki mücadeleyi farklı kazanan İtalyan devi gruptan çıkma adına büyük bir adım attı.

Stefano Pioli'nin ekibinde galibiyeti getiren goller 39' Matteo Gabbia, 50' Rafael Leao, 59' Olivier Giroud(p) ve 69' Robert Ljubicic'ten(k.k.) geldi.

7 puana yükselen kırmızı-siyahlılar, 6 puana sahip Salzburg 6. haftada gruptan çıkma adına karşı karşıya gelecek.

Gruptan çıkmayı garantileyen Chelsea ise Dinamo Zagreb'i konuk edecek.

26/10/2022 10:19
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TAGS: Milan
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