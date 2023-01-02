Milan'dan kaleci hamlesi. İtalyan ekibi Paragguay ekibi Guarani forması giyen Devis Vasquez'i transfer ediyor.

İtalyan basını kaynaklı haberlere göre ara transferin başlamasıyla birlikte Milan, Kolombiyalı 24 yaşındaki kaleci ile sözleşme imzalayacak.

Milan'ın mevcut kadrosunda 3 kaleci bulunuyor. Bunlardan Ciprian Tatarusanu 36, Antonio Mirante 39 yaşında. İki kalecinin de sözleşmesi Haziran 2023'te sona eriyor.

27 yaşındaki Mike Maignan'ın ise sakatlıktan dolayı kadroda yer almıyor. Milan sağlık ekibinin gözlemlerine göre Maignan bilinen baldır problemini atlatmaktan hala çok uzak, bu da doğru iyileşme süresini belirlemeyi henüz imkansız kılıyor.

Bu habere tepkiniz:



02/01/2023 10:23