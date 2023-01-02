Milan'dan kaleci hamlesi
İtalya Serie A ekibi Milan, Kolombiyalı 24 yaşındaki kaleci Devis Vasquez'i kadrosuna katmak üzere. Oyuncunun görüşme yapmak için İtalya'da olduğu belirtildi.
02/01/2023
Milan'dan kaleci hamlesi. İtalyan ekibi Paragguay ekibi Guarani forması giyen Devis Vasquez'i transfer ediyor.
İtalyan basını kaynaklı haberlere göre ara transferin başlamasıyla birlikte Milan, Kolombiyalı 24 yaşındaki kaleci ile sözleşme imzalayacak.
Milan'ın mevcut kadrosunda 3 kaleci bulunuyor. Bunlardan Ciprian Tatarusanu 36, Antonio Mirante 39 yaşında. İki kalecinin de sözleşmesi Haziran 2023'te sona eriyor.
27 yaşındaki Mike Maignan'ın ise sakatlıktan dolayı kadroda yer almıyor. Milan sağlık ekibinin gözlemlerine göre Maignan bilinen baldır problemini atlatmaktan hala çok uzak, bu da doğru iyileşme süresini belirlemeyi henüz imkansız kılıyor.