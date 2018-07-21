Milan'dan Karim Benzema bombası!

UEFA'nın finansal fair-play kuralları çerçevesinde Avrupa kupalarından iki yıl men ettiği Milan, dün Spor Tahkim Mahkemesi CAS'tan gelen kararla büyük sevinç yaşamıştı.

Cezası kaldırılan İtalyan deviyle ilgili bugün de bomba bir transfer iddiası ortaya atıldı. Buna göre Kırmızı Siyahlılar, Real Madrid'in Fransız golcüsü Karim Benzema'nın peşine düştü.

SKY İtalya'nın okuyucularıyla paylaştığı habere göre Milan yönetimi, oyuncunun temsilcileriyle geçtiğimiz pazartesi günü kulübün Milanello'daki tesislerinde bir araya geldi.

Teknik direktör Gennaro Gattuso ve sportif direktör Massimiliano Mirabelli'nin de hazır bulunduğu görüşmede golcü futbolcunun gelen teklife olumlu yanıt verdiği kaydedildi.

Haberde Milan'ın Benzema'ya yıllık 9 milyon euro'su peşin ve 3 milyon euro'su da bonuslardan olmak üzere toplamda 12 milyon euro'dan üç yıllık bir kontrat teklif edildiği öne sürüldü.

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