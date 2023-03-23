Milan'dan Rafael Leao için devlerin iştahını kabartacak karar

23 yaşındaki Portekizli oyuncu Rafael Leao ile Milan arasında sözleşme görüşmeleri sürüyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Serie A ekibi yeni kontrat için oyuncusuyla anlaşamazsa yollar ayrılacak.

Yine haberde yer alan bilgiye göre; yıldız kanat oyuncusuna 6 milyon Euro teklif edildiği ancak Leao'nun 7.5 milyon Euro yıllık ücret artı imza parası beklediği aktarıldı.

Milan sözleşmesi 2024 yazında sona erecek oyuncuyu bedelsiz bırakmak istemiyor. Bu durumda dev takımların teklifleri değerlendirmeye alınacak.

Leao, Milan formasıyla çıktığı 150 maçta 36 gol ve 31 asist yaptı. 23 yaşındaki oyuncu bu sezon ise çıktığı 35 maçta 9 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.

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23/03/2023 10:28