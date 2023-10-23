Milan'ı derbide eski oyuncusu yıktı

Serie A'da 9. hafta mücadelesinde Milan, Juventus'u konuk etti. Maçı büyük bölümde 10 kişi götüren Milan, Juventus'a 1-0 kaybetti.

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23/10/2023

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Milan'ı derbide eski oyuncusu yıktı

Juventus maçı 1-0 kazandı. Maçın tek golü, 63. dakikada Milan'ın eski oyuncusu Locatelli'den geldi. 

Milan'da Thiaw, 40. dakikada bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle kırmızı kartla oyundan atıldı. 

Milan liderliği kaybetti

9. haftaya kadar lider gelen Milan, bu kayıpla birlikte 21 puanda kaldı ve Inter'in gerisine düştü. Juventus ise 20 puana yükselerek 3. sırada yer aldı. 

Milan'da kaleye 40'lık Mirante geçti

Milan'da Mike Maignan cezalı iken Sportiello ise sakat olduğu için maçta forma giyemedi. Kırmızı-siyahlı ekipte kaleyi 40 yaşındaki Antonio Mirante korudu. 

23/10/2023 11:24
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TAGS: Milan, derbi, eski oyuncu,
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