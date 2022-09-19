Milan'ı deviren Napoli zirveye yerleşti

Napoli, Milan'ı 2-1 mağlup ederek İtalya Serie A'da liderliğe yükseldi.



Sessiz geçen ilk yarının ardından Matteo Politano, 55. dakikada kaydettiği golle Napoli'yi öne geçirdi.



Milan'ın deneyimli forveti Olivier Giroud 69. dakikada skoru eşitledi ancak sadece dokuz dakika sonra Napoli'den Giovanni Simeone aynı şekilde karşılık verdi ve karşılaşma 2-1 sona erdi.



Bu sonucun ardından İtalya Serie A'da Napoli 17 puanla lider, Milan 14 puanla beşinci sırada yer aldı.

Napoli'de Kim Min-jae 90 dakika görev yaparken Eljif Elmas 87'de oyuna dahil oldu.

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19/09/2022 08:43