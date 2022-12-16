Milan'ın eski hocası Sinisa Mihajlovic hayatını kaybetti

Bir dönem Serie A takımlarından Milan'ı da çalıştıran Mihajlovic, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.

Teknik direktörlük ve tedavi sürecini aynı anda sürdüren Mihajlovic, son olarak Serie A'da Bologna takımını çalıştırdı. Sırp teknik adam, 2015-2016 yılında ise Milan'da teknik direktörlük yapmıştı.

Kariyerinde Sırbistan Milli Takımı, Inter ve Fiorentina gibi birçok takımın başında görev yaptı.

SİNİSA MİHAJLOVİC KİMDİR?

Sinisa Mihajlovic, 20 Şubat 1969 yılında doğdu. Yugoslav futbol antrenörü ve eski futbolcu Mihajlovic 1998 ve 2004 yıllarında Lazio'da oynamış ve attığı gollerle dikkat çeken bir isim haline geldi.

1998 yılında FIFA Dünya Kupası ve 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası turnuvalarında oynamış, Sırbistan ve Karadağ (Yugoslavya) millî takımı için 9 gol attı.

Fiorentina ve Sampdoria'nın teknik direktörlüğü görevlerini üstlendi.

2015 yaz transfer döneminde AC Milan'ın teknik direktörü oldu. 2016 Yaz döneminde Torino FC takımının başına geçti.

2022 yılının Aralık ayında lösemi hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

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16/12/2022 22:49