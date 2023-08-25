Milano'da 260 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

İtalya'nın kuzeyindeki Milano kentinde 1763 yılından bu yana en yüksek sıcaklık kaydedildi.

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25/08/2023

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Milano'da 260 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

Kuzey yarım küredeki sıcak hava dalgalarının etkisi sürüyor.

İtalya’da faaliyet gösteren Bölgesel Çevre Koruma Ajansı (ARPA), İtalya’nın kuzey kesimlerinde bulunan Milano kentinde 1763 yılından bu yana sıcaklık rekoru kırıldığını açıkladı.

Sıcaklıkların 33 santigrat dereceye çıktığı ifade edilen açıklamada, bu rekorun en son 11 Ağustos 2003’te 32,8 santigrat derece olduğu aktarıldı.

İtalya’nın Lombardiya bölgesindeki bazı kasabalarda ise 22-23 Ağustos tarihleri arasında termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği ifade edildi.

Yoğun ve anormal sıcaklıkların İtalyan Alplerini de etkilediği belirtilen açıklamada, gelecek haftadan itibaren sıcaklıkların 10-15 derece düşeceği ve gök gürültülü şiddetli yağışların görüleceği aktarıldı.

25/08/2023 21:59
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TAGS: Milano, sıcaklık rekoru, dünya
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