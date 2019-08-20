HABER KIBRIS

ad

Milas’taki orman yangını kontrol altına alındı

ads
20/08/2019

ads
Milas’taki orman yangını kontrol altına alındı

Muğla’nın Milas ilçesinin Akgedik Barajı mevkisinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 30 hektarlık alan zarar gördü.

Akgedik Barajı mevkisinde 2 gündür devam eden yangını söndürme çalışmasına katılan ekipler, gece boyunca kanyondaki alevlerin yayılmaması için yoğun çaba gösterdi.

Tamamen kontrol altına alınan yangının ardından soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangında yaklaşık 30 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Milas, orman yangını, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK TÜRKİYE

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.