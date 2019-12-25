Miley Cyrus ve Liam Hemsworth boşandı

Sekiz ay evli kaldıktan sonra yazın ayrıldıklarını duyuran şarkıcı Miley Cyrus ve oyuncu Liam Hemsworth çiftinin boşanma davası sonuçlandı.

Dünyaca ünlü çift Miley Cyrus ve Liam Hemsworth, evlenmelerinin üzerinden tam bir yıl sonra boşandı. 23 Aralık 2018'de gizli bir törenle evlenen ikili, tam 8 ay sonra ayrılık kararı aldıklarını açıklamıştı.

Çiftin boşanma davası ise yeni sonuçlandı. 10 yıldır birlikte olan 29 yaşındaki Avustralyalı oyuncu ile 27 yaşındaki ABD’li şarkıcı, sade bir törenle dünyaevine girmişlerdi.

25/12/2019 16:52