Miley Cyrus'tan ilk cinsel deneyim itirafı!

Dünyaca ünlü şarkıcı Miley Cyrus, ilk cinsel deneyimi itirafıyla gündeme bomba gibi düştü. 28 yaşındaki şarkıcı, ilk cinsel deneyimini iki kadınla yaşadığını söyledi. Cyrus, birlikte olduğu ilk erkeğin ise eski eşi Liam Hemsworth olduğunu belirtti.

ABD'li şarkıcı Miley Cyrus, cinsellik itirafıyla adından söz ettirdi. 28 yaşındaki Miley Cyrus, ilk cinsel deneyimini hemcinsleriyle yaşadığını ifade etti.

İLK CİNSEL DENEYİMİNİ İKİ KIZLA YAŞAMIŞ

Bir radyo programına katılan Cyrus, ilk cinsel deneyimini iki kızla yaşadığını söyledi. Cyrus, birlikte olduğu ilk erkeğin ise eski eşi Liam Hemsworth olduğunu belirtti.

10 YIL BOYUNCA SAKLAMIŞ

Bu gerçeği 10 yıl boyunca eski eşi Hemsworth'ten sakladığını belirten Cyrus, "16 yaşına kadar bir erkekle sonuna kadar gitmemiştim. İlk kez birlikte olduğum adamla yıllar sonra evlendim, bu çok çılgınca. Ona ilk olduğunu söylemedim çünkü bir ezik gibi görünmek istemedim" dedi.

2018 yılında evlenen Cyrus ve Hemsworth, 2020'de boşanmıştı.

Bu habere tepkiniz:



21/09/2021 16:41