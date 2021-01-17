Millet kan ağlıyorken Ali Pilli ile Ersan Saner “güç savaşı” yapıyor

Şimdi birçok kişi “Sağlık Üst Kurulu mu yoksa hükümet mi haklı?” diye tartışmaya başlayacak. Birçok kişi birbirine saldıracak, yine vatandaş bin paça olacak… Baştan beri böyle olmadı mı? Yönetemeyenlerin olduğu yerde başka ne olabilir ki? Mesele bu değil aslında, mesele bu ülkenin “siyaseten iflasının” ilanıdır. Mesele, ülkenin yönetilemediğinin ilanıdır… Mesele, ülkenin tepesindekilerin halkı değil, kendilerini düşünüp güç savaşı yaptıklarının ilanıdır…

Hükümet elemanları, Covid-19 üzerinden “güç gösterisi” yapıyor. Bir tarafta Sağlık Üst Kurulu’nu arkasına almış olan Sağlık Bakanı, diğer tarafta ise Başbakan ve diğer bakanlar. Ali Pilli ve diğerleri… Gösterecekler bize kim daha güçlü ya da kimin sözü geçer.

Mecliste kendi aday arkadaşlarına oy vermeyip seçtirmeyerek, Başbakan Ersan Saner’in itibarını zedeleyen bir grup milletvekilinden sonra, Saner’e bir darbe de Ali Pilli’den geldi. Ali Pilli, “Siz kapatamazsanız ülkeyi ben kapatırım” dedi ve bu toplum birkaç saat arayla iki farklı Covid-19 tedbiriyle karşılaştı.

Herkes şaşkın, neler oluyor bu ülkede böyle? Ülkeyi yönetenler hepten kafayı yemiş durumda. Gösterin bana Allah aşkına, hangi ülkede böyle bir şey yaşandı? Hiçbir yerde yaşanmaz böyle şeyler, yalnızca Kuzey Kıbrıs’ta yaşanır. Yasal olarak yetki Sağlık Üst Kurulu’ndadır ama yapılacak olanlar, hükümet yetkilileri ile koordineli yapmalıdırlar. Bu nedir böyle?

Başbakan çıkacak başka bir şey açıklayacak, Sağlık Bakanlığı başka bir şey… Sağlık Bakanı çıkacak isyan edecek, darbe düzenler gibi “kapanma” ilan edecek… Olacak iş mi bu? Sağlık Bakanı, uzunca zamandan beridir taktı zaten bu kapanma işine. Ağzından kapanma sözcüğü düşmüyor. Kafaya taktı ya Sağlık Bakanı, bunu yaptıracak ve gücün kendisinde olduğunu gösterecek cümle aleme. Sizce sağlığı mı düşünüyor, gerçekten şüpheliyim…

Sağlık Bakanı hem Bakanlar Kurulunun üyesi hem de Sağlık Üst Kurulu’nun patronudur, çünkü kurulun başkanı, Sağlık Bakanının müsteşarıdır. Ali Pilli’nin iki şapkası var, her iki toplantıya girebiliyor, her iki tarafla istişare ediyor, bir köprü görevi kuracağına, gece yarısına yakın hükümete darbe yapar gibi kapanma kararı açıklıyor.

Peki kapanacağız da o kapanan işletmelerin mağduriyeti ne olacak, çalışanını kim ödeyecek? Geçen defa kapandıktan sonra birçok işletme ayağa kalkamadı, bu kez kalan da mı batsın gitsin? Tüm örgütleri toplayıp toplantı yaptınız da neler yapılabileceğini, kimlerin fedakarlık göstereceğini yapıp bir konsensüs ortaya çıkardınız mı? Hayır yapmadınız, kimse kimsenin derdinin umurunda değil.

Sonra nedir bu telaş, neden bu kapatma ısrarı? Hastane, Covid-19 vakasıyla mı doldu, boş yatak kalmadı mı, yoğun bakım ve solunun cihazları yetmez mi oldu, sağlık personeli mi kalmadı, ne oldu? Durum çok kötüdür da söyleyemiyor musunuz? Bizden sakladığınız bilgi mi var? Böyle birbirinizle zıtlaşacağınıza çıkın açıklayın, herkes de size hak versin…

Yeni yapılan pandemi hastanesini halen hizmete sokmadınız, neden hizmete koymuyorsunuz bu hastaneyi? Kapanmamak, perişan olmamak için yapılmadı mı bu hastane? Hastane bomboş, siz kapatma kararı alıyorsunuz. Denetim özürlüsünüz aynı zamanda… Denetleyin, ciddi bir şekilde denetleyin ki kapatma kararı almayasınız. Hani başarılıydınız, daha birkaç gün önce cumhurbaşkanı, başbakan, sağlık bakanı Covid-19 mücadelesinde başarıdan söz etmişti, başarılıysanız neden kapanmaya gidiliyor?

Siyasilerin hırsını görünce insanın aklına farklı şeyler geliyor… Bu ülkeyi Ali Pilli mi yönetiyor? Sırf vaka sayısı az olsun da hanesine “başarı” yazılsın diye aklında hep kapanma var. Adamı öyle bir goflamoşlar ki kendisini başbakan sanıyor; “Tarih yazacağım” diye diye sonunda Başbakan ile birlikte tarihe geçecek bir rezalete imza attılar.

Hükümet akşamüzeri çıkıyor ve kapanma olmayacağını, saat 22.00’den saat 05.00’e sokağa çıkma yasağı olacağını açıklıyor, gecenin bir vakti ise Sağlık Üst Kurulu, ülkeyi kapatma kararı aldığını bildiriyor. Kurul, devlet daire ve kurumlarının büyük bir bölümünü ve özel sektörü kapatıyor.

İki günden beridir Sağlık Bakanlığı, Sağlık Üst Kurulu’nun kapatma kararını başbakana ve bakanlar kuruluna kabul ettirmeye çalışıyordu ve nihayetinde kabul ettiremedi ve Başbakan Ersan Saner, çıkıp kararları açıkladı. Bunun üzerine Sağlık Bakanı, “yetki bendedir” deyip, başbakana ve bakanlar kuruluna karşı “kapatma” kararını nispet yapar gibi açıklıyor.

Yasal olarak üst kurulun kararları geçerli ama kim uyacak ki şimdi bunlara? Örgütler şimdiden açıklama yapmaya başladı, “biz bakanlar kurulu kararını uygulayacağız” diye. Alın size bir karmaşa işte… Gel de çık bu işin içinden…

Sanki de bu işler çocuk oyuncağıdır, milletin beyni yandı yahu. Kimse bana bu ülkede bir hükümet olduğunu söylemesin, hükümet meclis başkan seçimi sırasında bitmişti aslında ama bence dün gece gerçek anlamda hükümet bitmiştir.

Mademki uzlaşma sağlayamadılar, Başbakan çıkıp da dün o açıklamayı yapmayacaktı. Çıktı milletin karşına kararlar açıkladı ama Sağlık Bakanlığı onu yalancı çıkardı. Sağlık Bakanı dün gece Sağlık Üst Kurulu’nun kararlarını açıklayarak, Başbakan Ersan Saner’i taca attı, onu sıfırla çarptı.

Şimdi Başbakanın yapması gerekenler var, ya istifa edip gidecek buralardan çünkü teoride başbakan oldu ama pratikte bir türlü olamıyor, ya da Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi görevden alacak.

Ali Pilli, başbakanı ve hükümeti yok saydı, yok hükmüne dönüştürdü, “güç bendedir” dedi. Başbakanın gücü yetmiyorsa Ali Pilli’ye, hatta onu haklı görüyorsa, “ben hatalıyım” diyorsa derhal istifa etsin.

Ne hükümetin itibarını bıraktınız, ne devletin itibarını? Böylesine salgın günlerinde halk kan ağlarken siz “güç savaşı” veriyor, dalga geçiyorsunuz, yazıklar olsun.

Bu habere tepkiniz:



17/01/2021 13:33