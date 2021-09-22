Millet Partisi’nde görev dağılımı gerçekleştirildi

Millet Partisi, dün gerçekleştirdiği toplantıyla Merkez Yönetim Kurulu, Parti Meclisi, Kadın Kolları Başkanlığı ve Gençlik Kolları Genel Başkanlığı görevlerine seçilen isimleri tayin ettiğini duyurdu.

Partiden yapılan açıklamaya göre, 102 kurucu üyenin 99’unun katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Millet Partisi Genel Başkanlığı’na Parti Kurucusu ve Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu getirildi. Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Yardımcılarının da belirlendiği toplantıda, Genel Sekreterlik görevine Ahmet Yönlüer getirildi.

Toplantıda, göreve atanan isimlere mazbatalarının, Zaroğlu tarafından takdim edildiği belirtildi.

Takdim sonrası teşekkür konuşması gerçekleştiren Zaroğlu, Millet Partisi’nin çıktığı yolda emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğini belirterek, görev alan partililere başarılar diledi.

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22/09/2021 19:35