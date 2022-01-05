Milletvekili adayları iyileşme sürecini evinde geçiriyor

23 Ocak Erken Genel Seçimlerinde siyasi partiler seçim çalışmalarını sürdürürken, milletvekili adayları maske, mesafe hijyen kurallarına dikkat etmesine rağmen covid-19’a yakalanıyor.

Geçtiğimiz gün Ulusal Birlik Partisi milletvekili adayı Mesut Genç’in Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmasının ardından dün Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Sekreteri ve milletvekili adayı Dr Halil Hızal, “20 ay kaçabildim, son dalgaya yakalandım” şeklinde açıklamıştı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekili adayı Ürün Solyalı da bugün covid-19’a yakalandığını duyurdu.

3 aday da sağlık durumlarının iyi olduğunu, belirlenen kurallara uyduklarını, kendilerini izole ettiklerini ve iyileşme sürecini evde geçirdiklerini açıkladı.

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05/01/2022 16:20