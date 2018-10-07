Milletvekili arabada sopa ile geziyor

Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, ülkede artan şiddet olaylarını kendine has yöntemle protesto etti. Arabasına koyduğu beyzbol sopasını kamuoyu ile paylaşan Sanver, suçları önleyecek otoritenin acilen kurulmasını istedi.

Sanver, sopasının yanında şu notu da paylaştı: Eveeet, önlemimi aldım ...eee kış geldi günler kısaldı, gittiğim yerlerde daha güvende olmak için önlemimi aldım ... Not : Bütün ilgili otoritelere buradan tekrar tekrar söylemeye devam edeceğim "eğer bu gidişi tersine çevirecek önlemleri hızlandırmazsak , bir sonra ki adım , vatandaşın kendi adaletini kendinin uygulaması olacak ..." #suclarıonleyiciotoritekuralım