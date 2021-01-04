Milletvekili de temaslı!

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04/01/2021

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Milletvekili de temaslı!

Haber Kıbrıs-Özel 

Kaplıca’da yaşayan 2 vatandaşın Covid-19 testi pozitif çıktı. Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin elde ettiği bilgilere göre pozitif çıkan kişilerden birinin temaslısı Bağımsız milletvekili Mesut Genç.

Elde edilen bilgilere göre Mesut Genç temaslı olması nedeniyle bugün Meclis Genel Kurulu’na katılmadı.

Mesut Genç 2018 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genel seçimlerinde Halkın Partisi milletvekili olarak meclise girmişti.

Mesut Genç 7 Aralık 2020 tarihinde Halkın Partisi’nden istifa ederek bağımsız milletvekili olarak görevini sürdürüyor.  

  

 

04/01/2021 22:18
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