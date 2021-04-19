Milletvekili Erek Çağatay ve eşi pozitif

Halkın Partisi Milletvekili Erek Çağatay ve eşi Covid-19’a yakalandı.

Erek Çağatay, eşinin ve kendisinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Çağatay, açıklamasında “Dünyayı saran Covid-19 virüsü, mesafe-maske-hijyen kurallarına titizlikle uymaya çalışmamıza rağmen, ben ve eşim Fatma Küçük Çağatay'ı da olumsuz etkilemiştir.15 Nisan 2021 perşembe günü yaptırdığım PCR testimin neticesi negatif çıkmıştı. Ancak 18 Nisan 2021 pazar günü Leymosun Kültür Evi'nde yaptırdığımız PCR test sonucumuzun pozitif olduğu tarafımıza kısa bir süre önce bildirilmiştir. Sağlık durumumuzun genelde iyi olduğunu belirtmek isterim. Herkese sağlıklı günler dilerken tedbiri elden bırakmamak gerektiğini vurgularım” ifadelerini kullandı.

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19/04/2021 07:51