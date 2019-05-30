Milletvekili Nami, UBP-HP hükümet programı eleştirdi

Meclis'te Hükümet Programı Görüşmesi devam ediyor. CTP Milletvekili Özdil Nami, hükümet programının içeriğin zayıf olduğunu ileri sürerek, “Türkiye bize gönderir, biz dağıtırız” anlayışının hakim olduğunu söyledi.

Kendilerinin ekonomik tedbirler çerçevesinde birçok öneriler hazırladıklarını kaydeden Nami, Türkiye’den hiç kaynak gelememesine rağmen öz kaynaklardan yatırım planları yaptıklarını belirtti.

CTP Milletvekili Nami, hükümet programının görüşüldüğü Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, yeni hükümette yapılan görev dağılımlarına değinerek, Maliye Bakanlığı’na bağlı en önemli dairelerin bakanlıktan alınmasını eleştirdi.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı binasının kira süresinin bittiğini dile getiren Nami, binanın yapımı için öncelik verilmesi gerektiğini kaydetti.

Sanayi bölgelerine ait arsa dağıtımı için şeffaf kriter oluşturduklarını dile getiren Nami, yeni hükümetin bu yatırımları hangi yolla dağıtacağını sordu.

Hükümet programında yer alan “enerji konusunda devam eden çalışmalar geliştirilecektir” ifadelerini eleştiren Nami, enterkonnekte kablo konusunda hükümetin muhalefet döneminde çok eleştirildiğini fakat bilinmesi gerekenin, enterkonnekte kablosunun tek taraflı bir çalışma olmadığını belirtti.

Akaryakıt alım ihalesine de değinen Nami, AKSA’nın sözleşme tarihi konusunda atılacak adımların açıklanmasını istedi.

Kıbrıs sorununa da değinen Nami, hükümet programında yazılanların, sürecin ne noktaya geldiğinin hükümet tarafından pek anlaşılmadığını gösterdiğini savundu.