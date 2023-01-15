Milletvekili Savaşan: Küçük’ün ilkeleri mücadelemize ışık tutuyor

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili ve Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, Kıbrıs Türk Halkı’nın Dr. Fazıl Küçük’ün ilkelerine bağlı olduğuna vurgu yaparak “ilkeleri mücadelemize ışık tutuyor” dedi.

Savaşan, Dr. Küçük’ün 39. ölüm yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığından ve çağdaşlaşma kararlılığından da ödün vermeyeceğinin altını çizdi.

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin önderi, halk kahramanı Dr. Fazıl Küçük’ü 39. ölüm yıl dönümünde saygı, minnet ve gururla andığını kaydeden Savaşan, şu ifadeleri kullandı:

“Dr. Küçük’ün bu mücadeleyi başlatıp sürdürürken takip ettiği ilkeler, bugün de önemini aynen korumakta ve mücadelemize ışık tutmaktadır. Kıbrıs Türk halkı, Dr. Küçük’ün açtığı yolda ilerlerken Atatürk ilkelerine bağlılığını devam ettirecek; bağımsızlığından ve çağdaşlaşma yolundaki kararlığından ödün vermeyecektir. Anısı önünde saygı ile eğiliyorum! Nur içinde yat büyük lider!”

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15/01/2023 15:47