Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nin kesin olmayan ilk sonuçları açıklandı
Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nin kesin olmayan sonuçları açıklanmaya devam ediyor.
23/01/2022
Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nin kesin olmayan sonuçları açıklanmaya devam ediyor.
39 SANDIĞA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
KKTC’de bugün yapılan Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nin kesin olmayan sonuçları açıklanıyor.
Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) açıkladığı sonuçlar şöyle:
Açılan sandık sayısı: 39
Oy Kullanan Seçmen: 4359
KKTC Geneli Geçerli Oy: 160302
Oyların partilere göre dağılımı:
Ulusal Birlik Partisi (UBP) % 41.89- 139376 oy
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP):% 29.67- 98708 oy
Demokrat Parti (DP): %8.93-29702 oy
Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP):%1.84- 6132oy
Bağımsızlık Yolu (BY):%1.11-3678 oy
Yeniden Doğuş Partisi (YDP):%8.9-29611 oy
Halkın Partisi (HP):%4.82- 16038 oy
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP):%2.84-9460 oy