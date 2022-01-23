Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nin kesin olmayan ilk sonuçları açıklandı

Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nin kesin olmayan sonuçları açıklanmaya devam ediyor.

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23/01/2022

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Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nin kesin olmayan ilk sonuçları açıklandı

Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nin kesin olmayan sonuçları açıklanmaya devam ediyor.

39 SANDIĞA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI

KKTC’de bugün yapılan Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nin kesin olmayan sonuçları açıklanıyor.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) açıkladığı sonuçlar şöyle:

Açılan sandık sayısı: 39

Oy Kullanan Seçmen: 4359

KKTC Geneli Geçerli Oy: 160302

Oyların partilere göre dağılımı:

Ulusal Birlik Partisi (UBP) % 41.89- 139376 oy

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP):% 29.67- 98708 oy

Demokrat Parti (DP): %8.93-29702 oy

Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP):%1.84- 6132oy

 Bağımsızlık Yolu (BY):%1.11-3678 oy

Yeniden Doğuş Partisi (YDP):%8.9-29611 oy

Halkın Partisi (HP):%4.82- 16038 oy

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP):%2.84-9460 oy

23/01/2022 20:44
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TAGS: Milletvekilliği Erken Genel Seçimi, KKTC
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