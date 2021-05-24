Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi yeniden hizmet vermeye başladı

Rutin PCR kontrollerinde bir personelin testinin pozitif çıkması üzerine 29 Nisan’dan beri hizmetlerine ara veren Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde bugünden itibaren yeniden hizmet vermeye başladı.

Daire Müdürü Ejdan Sadrazam yaptığı yazılı açıklamada, hizmetlerin randevu usulüne göre düzenlendiğini, araştırma hizmetlerinden yararlanmak isteyenlerin 0392 815 21 56 numaralı telefonu aramaları gerektiğini duyurdu.

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24/05/2021 09:03