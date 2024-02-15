Milli atlet Ersu Şaşma, Fransa'daki yarışmada 2. oldu

Fransa'da düzenlenen Perche en Or yarışmasında mücadele eden milli atlet Ersu Şaşma, erkekler sırıkla atlamada 2. sırayı aldı.

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15/02/2024

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Milli atlet Ersu Şaşma, Fransa'daki yarışmada 2. oldu

Fransa'da düzenlenen Perche en Or yarışmasında mücadele eden milli atlet Ersu Şaşma, erkekler sırıkla atlamada 2. sırayı aldı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Ersu, Roubaix kentindeki organizasyonda gerçekleştirdiği 5,82 metrelik atlayışla kendisine ait Türkiye salon rekorunu 2 santimetre geliştirdi.

Ersu, 5,90 metreyle Türkiye açık hava rekorunu da elinde tutuyor.

15/02/2024 14:03
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TAGS: Ersu Şaşma
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