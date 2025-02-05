Milli atlet Oğuz Uyar, 200 metrede büyükler salon Türkiye rekoru kırdı

ABD'de düzenlenen Uluslararası Stan Scott Yarışması'nda milli atlet Oğuz Uyar, 200 metrede 20.95'lük derecesiyle büyükler salon Türkiye rekorunu kırarak 21 saniyenin altında koşan ilk Türk atlet oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Teksas eyaletinin Lubbock kentinde düzenlenen organizasyonda 200 metre disiplininde yarışan Oğuz Uyar, 20.95 saniyeyle rekor kırdı. Bu performansıyla Uyar, daha önce kendi elinden gelen 21.07'lik rekoru geride bırakarak, büyükler salon rekorunu yeniledi.

Milli atlet Oğuz Uyar, bu başarısıyla uluslararası arenada Türkiye’yi gururlandırırken, 21 saniyenin altında koşan ilk Türk atlet olarak tarihe geçti. Detaylar geldikçe haber güncellenecektir.