Mustafa Tümer: Kandil hepimizi gururlandırdı

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07/02/2024

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Mustafa Tümer: Kandil hepimizi gururlandırdı

Geçen yıl Türkiye' de ikinciliğe koşan milli atlet Aslıhan Kandil, bu yıl ki hedefini şampiyonluk diye özetledi.

Farklı spor dallarında başarı yakalayan sporcularımızın yanında duran Kıbrıs Vakıflar İdaresi, bu amaçla hayata geçirdiği "Evkaf Genç Destek Hediye Çeki Projesi" kapsamında milli atletimize ve diğer sporcularımıza bir kez daha desteğini gösterdi.

Atletizm federasyonuna bağlı faaliyet gösteren milli atlet Aslıhan Kandil geçtiğimiz yıl ülkemizi Türkiye’de temsil ederek önemli başarılara imza atmıştı. 2023 yılında Konya şehrinde gerçekleştirilen Turkcell 16 Yaş Altı (U16) - 18 Yaş Altı (U18) Türkiye Şampiyonası’nda 200 metre branşında Türkiye ikincisi olmayı başaran Aslıhan Kandil, aynı zamanda kendi en iyi derecesini de alarak bizlere büyük bir gurur yaşatmıştı.

Genel Müdür Prof. Dr. Mustafa Tümer, 2023' te Türkiye' de yapılan 16-18 yaşaltı 200 metre branşında Türkiye ikinciliğini kazanan Aslıhan' ı kabulünde, kendisini başarılarından ötürü tebrik ederken bizlere yaşattığı gururun süreceğine inanç belirtti.

07/02/2024 19:51
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TAGS: Aslıhan Kandil, Kıbrıs Vakıflar İdaresı
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