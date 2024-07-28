Milli badmintoncu Neslihan Arın, Paris 2024'te ilk maçını kaybetti

Milli sporcu Neslihan Arın, badminton tek kadınlar grup müsabakasında Japon rakibi Aya Ohori'ye 2-0 mağlup olarak Paris 2024'teki ilk maçından yenilgiyle ayrıldı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda badminton mücadeleleri Porte de La Chapelle'de yapıldı. Müsabakalarda Türk sporcu Neslihan Arın, Japonya'dan Aya Ohari ile mücadele etti.

İLK MAÇINDAN YENİLGİYLE AYRILDI

Badminton tarihimizin ilk olimpik sporcusu Neslihan Yiğit Arın, Londra 2012 ve Tokyo 2020'den sonra Paris 2024'te ilk mücadelesini yaptı. Milli sporcu Neslihan Arın, Badminton tek kadınlar grup müsabakasında Japon rakibi Aya Ohori'ye 2-0 mağlup olarak Paris 2024'teki ilk maçından yenilgiyle ayrıldı.