Milli bilardocu Semih Saygıner, 2025 PBA Dünya Şampiyonu oldu

Türk bilardosunun efsane isimlerinden Semih Saygıner, Güney Kore'de düzenlenen 2025 PBA Dünya Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza atarak şampiyon oldu. Finalde bir diğer Türk bilardocu Lütfi Çenet ile karşılaşan Saygıner, rakibini 4-1'lik skorla mağlup ederek PBA Dünya Şampiyonu unvanını kazandı.

Türk finali bilardo dünyasında yankı uyandırdı

Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, iki Türk sporcunun finalde mücadele etmesi uluslararası bilardo camiasında büyük ilgi gördü. Saygıner ve Çenet'in finalde karşı karşıya gelmesi, Türk bilardosunun dünya sahnesindeki gücünü bir kez daha gösterdi.

Bu zaferle birlikte Semih Saygıner, kariyerine bir dünya şampiyonluğu daha eklerken, Türk bilardosunun uluslararası arenadaki yükselişini bir kez daha kanıtladı.