Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024'te madalyayı garantiledi

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03/08/2024

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Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024'te madalyayı garantiledi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın boks branşında milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, yarı finale çıkarak, madalyayı garantiledi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın boks branşında milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, yarı finale çıktı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki North Paris Arena'da boks branşının kadınlar 50 kilo çeyrek final mücadelesi yapıldı.

Olimpiyat ikincisi milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Fin sporcu Pihla Kaivo-Oja'yı 5-0 yenerek yarı finale çıktı ve madalyayı garantiledi.

Bu arada Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve diğer ilgililer, müsabakayı salonda izledi. Bakan Bak, müsabaka sonunda bir araya geldiği Buse Naz ve milli takım antrenörlerini tebrik etti.

03/08/2024 22:52
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TAGS: Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024’te madalyayı garantiledi
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