Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Paris 2024'te çeyrek finale yükseldi

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01/08/2024

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Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Paris 2024'te çeyrek finale yükseldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın boks branşında milli sporcu Busenaz Sürmeneli çeyrek finale çıktı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki North Paris Arena'da boks branşının kadınlar 66 kilo son 16 turu yapıldı.

Son olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, Polonyalı Aneta Rygielska'yı 4-1 yenerek çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

Busenaz Sürmeneli, çeyrek finalde 3 Ağustos Cumartesi günü Taylandlı Janjaem Suwannapheng ile karşılaşacak.

01/08/2024 18:38
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TAGS: Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Paris 2024’te çeyrek finale yükseldi
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