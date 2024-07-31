Milli boksör Samet Gümüş Paris 2024'e veda etti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları boks branşında milli sporcu Samet Gümüş, son 16 turunda Kazak Saken Bibossinov'a 5-0 yenilerek, organizasyondan elendi.

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31/07/2024

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Milli boksör Samet Gümüş Paris 2024'e veda etti

Fransa'nın başkenti Paris'teki North Paris Arena'da yapılan erkekler 51 kilo son 16 tur maçında milli boksör Samet Gümüş, Bibossinov ile mücadele etti.

Rakibine 5-0 yenilen Samet Gümüş, organizasyona veda etti.

Bu arada Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve diğer ilgililer, müsabakayı salonda izledi. Bakan Bak, müsabaka sonunda bir araya geldiği Samet'i teselli etti.

31/07/2024 10:46
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TAGS: Milli boksör, Samet Gümüş Paris 2024
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