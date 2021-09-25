Milli Eğitim Bakanı Amcaoğlu, Kuir Kıbrıs Derneği ile Görüştü

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kuir Kıbrıs Derneği temsilcilerini kabul etti.

Bakanlık basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Eğitim ve Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Uzun ile Bakanlık Hukuki İşler Sorumlusu Avukat Olcay Kara da hazır bulundu.

Görüşmede, Kuir Kıbrıs Derneği’ni Renklerin Çeşitliliği Projesi Koordinatörü Erman Dolmacı, Hayat Projesi Koordinatörü Doğukan Gümüşatam, Kuir Dayanışma Hattı Temsilcisi Ziba Sertbay, Eğitim Ekibi Temsilcisi İbrahim Ray ve Sosyal Hizmetler Ekibi temsilcisi Derviş Taşkıranlar temsil etti.

Açıklamada, Kuir Kıbrıs temsilcilerinin, Mayıs ayında gerçekleşen “Onur Yürüyüşü” sonrası sosyal medya üzerinden LGBTI + (lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve artılara) nefret söylemi içeren bazı paylaşımlardan şikayetçi olduğu ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı bir öğretmenle ilgili yazılı şikayet dilekçesi iletildiği anımsatıldı.

Milli Eğitim Bakanı Amcaoğlu, bakanlık yetkililerinin, konuyla ilgili hukuki pozisyonu, yaşanan süreci ve izlenecek yol haritasını Kuir temsilcilerine izah ederek, “Her türlü nefret söylemine karşıyız, bu konuda herkesi daha duyarlı ve saygılı olmaya davet ediyoruz” dedi.

Amcaoğlu, nefret ve dışlama içeren söylem ve davranışların, Kıbrıslı Türklerin hoşgörülü yaşamına aykırı olduğuna da vurgu yaptı. Amcaoğlu, ilgili öğretmenin nefret söylemi içeren tavrının ise özellikle bir öğretmene yakışmayan, kabul edilemeyecek bir tavır olduğunu belirtti.

Amcaoğlu, eğitimin sadece okullardaki müfredattan ibaret olmadığını ve tüm toplumun her türlü zorbalığa ve nefret söylemine karşı eğitilmesinin önemine dikkat çekti.

Kuir temsilcileri de, görüşmede, eğitimin önemine vurgu yaparak, LGBTI +’ların toplumda uğradığı zorbalık ve benzer davranışlar konusuna eğitim alanında özenle yaklaşılması gerektiğini aktardı.

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25/09/2021 12:46