Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk halkının, varlığını ve kimliğini koruma uğruna verdiği uzun soluklu mücadele neticesinde ilan ettiği Cumhuriyet ile bu topraklarda ilelebet var olacağını tüm dünyaya gösterdiğini vurguladı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi olan Cumhuriyetin 41. yıl dönümünün büyük bir coşku ve gururla kutlandığını söyledi.

Çavuşoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk halkının onurla sürdürdüğü varoluş mücadelesinin ardından, her türlü zorluğa rağmen 15 Kasım 1983 tarihinde ilan edilmiş; bağımsız, egemen ve özgür bir devlet olarak tarih sahnesindeki yerini almıştır.

Bugün, bu kutsal topraklarda özgürlüğümüzün ve egemenliğimizin sembolü olan Cumhuriyetimizin 41. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kıbrıs Türk halkı, varlığını ve kimliğini koruma uğruna verdiği uzun soluklu mücadelenin neticesinde ilan ettiği Cumhuriyet ile bu topraklarda ilelebet var olacağını tüm dünyaya göstermiştir.

Bugün bizlere düşen en büyük görev; geçmişte yaşanan zor günleri unutmadan, büyük özveri ve fedakârlıklarla kurulan Cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatmak, ay yıldızlı bayrağımızı bu topraklarda özgürce ve gururla dalgalandırmaya devam etmektir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni en iyi noktaya taşımak ve halkımızın refah seviyesini artırmak adına, bağımsız bir devlet olmanın bilinci ve gururuyla çalışmaya devam edecek; ülkemizi daha da ileriye götürmek için azimle yol alacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle, bağımsızlık mücadelemizin önderleri olan toplum liderimiz Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş başta olmak üzere, vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor; gazilerimize minnetlerimi sunuyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun, kalbi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için atan tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.

Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!”