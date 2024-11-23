Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesajı yayımladı

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde üstlendikleri hayati rollerle topluma rehberlik eden öğretmenlerin, yalnızca bilgi aktaran kişiler değil, aynı zamanda birer ilham kaynağı ve yol gösterici olduklarını vurguladı.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Çavuşoğlu, öğretmenlik mesleğinin toplumun şekillenmesindeki kritik rolüne ve eğitimin temel yapı taşı olduğuna dikkat çekerek, öğretmenlerle birlikte geleceğe yön vermekten büyük gurur ve mutluluk duyduklarını ifade etti.

-Öğretmenler, bir ülkenin kaderini değiştirebilecek en önemli güçtür

Millet Mektepleri’nin açıldığı ve Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, eğitimin temel taşı olan ve aydınlık yarınlara yön veren tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü yürekten kutladığını dile getiren Çavuşoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün “Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir” sözünde vurguladığı gibi, öğretmenlerin, bir ülkenin kaderini değiştirebilecek en önemli güç olduğunu vurguladı.

“Geleceğe doğru atılan her adım, siz değerli öğretmenlerimizin emeği ve rehberliğiyle şekillenecektir.” ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, öğretmenlerin, büyük bir özveri, fedakârlık, sevgi ve bilgiyle görevlerini yerine getirirken, toplumun şekillenmesinde ve geleceğin teminatı olan çocukların bilgiyle donanmasında kilit bir rol oynadığını kaydetti.

“Onların emekleri, fedakârlıkları ve rehberliği, yarınlarımızı inşa eden en değerli temellerden biridir.” ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde üstlendikleri hayati rollerle topluma rehberlik eden öğretmenlerin, yalnızca bilgi aktaran kişiler değil, aynı zamanda birer ilham kaynağı ve yol gösterici olduklarını vurguladı.

Öğretmenlerin, Pandemi gibi küresel krizlerde ve en zorlu dönemlerde dahi hiçbir tereddüt göstermeden en ön saflarda yer alarak, fedakârlık ve cesaretin en güzel örneklerini sergilediklerine dikkat çeken Çavuşoğlu, öğretmenlerin özverili duruşu, Kıbrıs Türk toplumunun bugünlere ulaşmasında ve geleceğe umutla bakmasında en önemli dayanak noktalarından biri olduğunu belirtti.

Mesajında öğretmenlere seslenen Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Eğitim, bir toplumun temelidir; bu temelin en önemli yapı taşları ise siz değerli öğretmenlerimizsiniz. Bu kutsal mesleği icra ederken karşılaştığınız zorlukları ve sorunları en aza indirerek, ülkemizin imkanları nispetinde çalışma koşullarını iyileştirmek için çalışıyoruz. Sizlerin daha iyi şartlarda, daha verimli bir şekilde görevlerinizi yerine getirebilmeniz, bizim için öncelikli bir hedeftir. Bu noktada, siz değerli öğretmenlerimizle yan yana, omuz omuza çalışmaktan ve geleceğe birlikte yön vermekten, büyük bir gurur ve mutluluk duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Bu anlamlı günde, eğitime gönül vermiş tüm öğretmenlerimize bir kez daha şükranlarımı sunarken, ülkemizin her köşesinde fedakârca çalışarak bu kutsal görevi yerine getiren bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş bütün öğretmenlerimizi şükran ve rahmetle anıyorum.”