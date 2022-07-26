Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu Ankara’ya gitti

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gitti.

Bu sabah saatlerinde Ankara’ya giden Çavuşoğlu, yükseköğrenimle ilgili GCE ve A-Level konularında TC Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK ve ÖSYM yetkilileriyle görüşmelerde bulunup, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı ziyaret edecek.

Çavuşoğlu, temaslarını tamamlamasının ardından Perşembe günü ülkeye dönecek.

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26/07/2022 09:07