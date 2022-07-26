Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu Ankara’ya gitti
Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gitti.
26/07/2022
Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gitti.
Bu sabah saatlerinde Ankara’ya giden Çavuşoğlu, yükseköğrenimle ilgili GCE ve A-Level konularında TC Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK ve ÖSYM yetkilileriyle görüşmelerde bulunup, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı ziyaret edecek.
Çavuşoğlu, temaslarını tamamlamasının ardından Perşembe günü ülkeye dönecek.