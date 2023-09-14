Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, KTÖS’ü ziyaret etti

Mili Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası'nı (KTÖS) yeni merkez binasında ziyaret etti.

Görüşmede, KTÖS Başkanı Mustafa Baybora, KTÖS Yürütme Kurulu ve bazı yönetim kurulu üyeleri hazır bulunurken, Çavuşoğlu’na Müsteşar Aytunç Şirket, İlköğretim Dairesi Müdürü Hakkı Başarı, Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü Murad Aktuğ ile Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Gökmen Davutoğlu eşlik etti.

KTÖS'ten yapılan açıklamaya göre, KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, geçen eğitim yılında, sendikalar ve öğretmenlerle uyum içinde çalışmamanın eğitime olumsuz yansımalarını yaşayarak deneyimlediklerini söyledi. Eğitimde değişimin, bilimsel veri, araştırma ve diyalogla mümkün olduğuna işaret eden Maviş, Nazım Çavuşoğlu’nun ziyaretini bu yönde atılmış samimi bir adım olarak değerlendirmek istediklerini kaydetti.

Eğitime katkı yapabilmek adına ziyarette bakan ve heyetine okullar ve eğitimle ilgili iki rapor sunulduğunu belirten Maviş, raporlar yanında eğitimde güncel sorunları ve kısa-uzun vadede çözüm bekleyen sorunların liste halinde verildiğini kaydetti.

Bakanlığın sendikalarla ve öğretmenlerle uyum içinde çalışmak için bu çerçevede adımlar atması gerektiğini belirten Maviş, “KTÖS, eğitimde demokratik yönetimden yana olmaya; çocukların, ailelerin, öğretmenlerin, okul çalışanlarının ve yerel halkın bir arada fikir ürettiği, çözüm önerileri yarattığı, diyaloğu temel alan demokratik bir yapıyı talep etmeye ve bu doğrultuda çalışmaya devam edecek ve üzerine düşeni yapacaktır” ifadelerini kullandı.