Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, okul sporlarında başarılı olan öğrencileri kabul etti

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki spor müsabakalarında başarılar elde eden öğrencileri ve öğretmenlerini kabul etti.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen okul sporları müsabakaları ve yarışlarında elde ettikleri derecelerle tarihi başarılara imza atan öğrencileri ve öğretmenlerini kabul etti.

Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi tarafından organize edilen KKTC Okul Sporları müsabakaları ve yarışmalarında bireysel ve takım olarak birinci gelerek, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen turnuvalara katılmaya hak kazanan öğrencilerimiz elde ettikleri başarılarla gururumuz oldu. Bakan Çavuşoğlu bu bağlamda büyük başarılara imza atan öğrencileri bakanlıkta ağırladı.

Öğrencilerin elde ettiği bu başarılarla ülke insanına ve eğitim camiasına büyük bir gurur yaşattığına vurgu yapan Bakan Çavuşoğlu, fırsat verildiğinde Kıbrıs Türkü’nün her alanda rekabet edebileceğinin altını çizdi, “Bu başarılar bizlere moral ve motivasyon kaynağı oldu” dedi.

Öğrencilerin, hem akademik hem de sportif açıdan başarılı olmalarının da önemli olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, “Bizleri gururlandıran evlatlarımızı tebrik ediyorum. Çok önemli bir başarıya imza attılar. Çocuklarımızı eğiten, bayrağımızı gururla dalgalandırmalarını sağlayan öğretmenlerimizi ve ailelerimizi de ayrıca kutluyorum. Her alanda lider çocukları bu topluma kazandıran sizler, ne kadar gurur duysanız azdır. Hepinizi yürekten tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum.” diye konuştu.

Böylesi önemli bir başarıya imza atan öğrencileri bakanlıkta ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduğunu da ifade eden Bakan Çavuşoğlu, konuşmasının ardından öğrencilere hediye takdim etti.

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28/06/2022 21:34