Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, YTB yetkilileri ile görüştü

Ankara’da temaslarını sürdüren Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, heyeti ile birlikte Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluğu Başkanlığı’nı (YTB) ziyaret ederek Başkan Abdullah Eren ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, YTB tarafından verilen burs sayılarının arttırılması, yüksek lisans ve doktora programlarına burs sağlanması ile ilgili konular ele alınırken, GCE A Level burs sayılarının arttırılması yönünde görüş birliğine varıldı.

Mevcut protokolün güncellenmesiyle birlikte ayrıca yüksek lisans ve doktora programlarına da burs verilmesi hedefleniyor.

Bakan Nazım Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluğu Başkanlığı’nın Kıbrıs Türk gençliğine yönelik verdikleri katkıların çok değerli olduğuna vurgu yaparak, desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti.

Protokol üzerinde çalışmalara başlayacaklarını da belirten Çavuşoğlu, “Amacımız, ülkemizdeki akademisyen kadromuzu genişletmek ve kaliteyi artırmaktır.” dedi.

Temasları doğrultusunda Ankara Üniversitesi ile Yıldırım Beyazit Üniversitesi’ni de ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile bir araya gelecek.

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27/07/2022 09:47