Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’nun 29 Ekim mesajı…

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Büyük bir gururla Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılını kutladıklarını ifade eden Çavuşoğlu, yeni yüzyılın Kıbrıs Türk halkı için de büyük bir öneme sahip, kritik bir dönem olduğuna vurgu yaptı.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Çavuşoğlu mesajında şunlara verdi:

“Değerli halkımız ve Türk milleti; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun'a çıkarak başlattığı milli mücadelenin zaferle sonuçlanmasıyla, 'Ya istiklâl ya ölüm' diyerek, 29 Ekim 1923 yılında kurduğu Cumhuriyetimizin 100. yılını, büyük bir onur, gurur ve coşku ile kutluyoruz.

Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, Türk milletinin iradesi ve kararlılığı ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti, tarihin her döneminde, demokratik değerlere dayalı bir devlet olarak ayakta durmuş, laiklik, eşitlik, özgürlük ve adalet gibi cumhuriyetin temel değerlerini benimsemiş ve bu değerler etrafında birleşen farklı toplulukları bir araya getirerek, çağdaş bir toplum inşa etmiştir.

100 yıllık tarihi boyunca, birçok zorluğun üstesinden gelmiş ve büyük başarılar elde etmiş Türkiye Cumhuriyeti, bugün, tarihine saygıyla bağlı, demokratik kurumlarını güçlendiren, kalkınmayı hedefleyen güçlü bir devlet olarak uluslararası arenada etkili bir rol oynamaya devam etmektedir.

Bizler de Kıbrıs Türk halkı olarak, Türkiye Cumhuriyeti'ni en büyük güvence kaynağı olarak görüyor ve bağlılığımızı ve desteğimizi yürekten ifade etmek istiyoruz.

Türkiye, kendi yüzyılını inşa ederken, aynı zamanda Kıbrıs Türk halkının güvencesi ve ilham kaynağı olmuş, bu iki ulus arasındaki tarihi, kültürel ve insani bağlar daha da güçlenerek, yarınlara birlikte adım atmışlardır.

Bu noktada, Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yüzyılı, Kıbrıs Türk halkı için de bir gelecek inşa etmek adına kritik bir dönüm noktasıdır. Geleceğe dair ortak vizyonumuzu şekillendirmek ve daha aydınlık daha refah bir KKTC oluşturmak için, Türkiye'nin kazanımları ve ilerlemeleri büyük bir önem arz etmektedir.

Türkiye'nin tecrübeleri ve başarıları, KKTC’nin gelişimi ve büyümesi için önemli bir referans noktası olacaktır. Birlikte, daha aydınlık yarınlara yürüme konusundaki kararlılığımızı sürdürerek, Kıbrıs Türk halkının refahı ve istikrarı için elbirliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Bu birlik ve dayanışma, Kıbrıs Türk halkı için umut vaat eden bir geleceği inşa etmemize olanak tanıyacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yıl dönümü olan bu anlamlı günde, milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularla kutluyor, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu büyük Cumhuriyetin kurulmasında ve korunmasında hayatlarını ortaya koyan tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum.”