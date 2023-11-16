Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 9 milyar 848 milyon 44 bin 900 TL’lik 2024 bütçesi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde oy çokluğuyla kabul edildi. Komite’de, Atatürk Öğretmen Akademisi ile Lefke Avrupa Üniversitesi bütçeleri görüşülmeye başlandı.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine ilişkin konuşmalar yapan muhalefet milletvekilleri, “hazırlıksız olarak tam gün eğitimin uygulanmaya başladığı”; “laik eğitimden uzaklaşıldığı”; “kalabalık sınıflar ve yabancı öğrencilerle ilgili çözüm üretilmediği” gibi eleştirilerde bulundu.

Talat: ““Farklı farklı tarikatlardan bahsediliyor, bunlar ithal tarikatlardır”

CTP Milletvekili Ongun Talat, ders kitapları ile ilgili eleştirilerde bulunarak, bilimsel eğitimden uzaklaşıldığını söyledi ve bu hatadan geri dönülmesini istedi.

Ülkede cemaatçilik faaliyetlerinin eğitime girdiğini kaydeden Talat, bunun ciddi bir tehdit olduğunu ve buraların denetlenmesini istedi. Talat, “Farklı farklı tarikatlardan bahsediliyor, bunlar ithal tarikatlardır. Kontrolü kaybetmemiz lazım” dedi.

Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “Nerede bir ihbar varsa orayı denetliyoruz” yanıtını verdi.

Besim: “Özel eğitim ve mesleki eğitim için de anlamlı bir rakam ayrılmadı”

CTP Milletvekili Filiz Besim ise, eğitimde son birkaç yılda kötüye gidiş olduğunu belirtti. Dershane, özel okul ve üniversite ücretlerindeki artışa değinen Besim, bu konuda da bakanlığı eleştirdi.

Okulların tadilat istediği, yeniden yapılması gerektiği bir dönemde Eğitim Bakanlığına ayrılan bütçenin yeterli olmadığını ifade eden Besim, geçici ve sözleşmeli personele ayrılan payın arttığına işaret etti.

Bütçede özel eğitim ve mesleki eğitim için de anlamlı bir rakam ayrılmadığını ifade eden Besim, tam gün eğitimle ilgili de eleştirilerde bulundu ve tam gün eğitimden önce altyapı, kalabalık sınıflar ve güvenlik ile ilgili sorunların çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Besim, ders kitaplarına da değinerek, öğrencileri “cinlerle perilerle” değil bilimle yetiştirmenin önemine vurgu yaptı.

Okul aile birliklerinin okulları finanse eden yardım kuruluşlarına döndüğünü söyleyen Besim, bakanlığın okullara yeterli katkı koyamadığını söyledi.

Çavuşoğlu: “Tam gün eğitimle ilgili sıkıntılar aşılacak”

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, geçici ve sözleşmeli personele ayrılan payın artmasıyla ilgili eleştirileri yanıtında, sözleşmesi devam eden personel için katkının ayrıldığını ve rakamsal artışın ise hayat pahalılığından kaynaklandığını kaydetti.

Çavuşoğlu, okulların tadilatına ilişkin 124 okulun 24’ünün bazı bloklarının eksik olduğu sonucu gelirken, 100’ünden ise hiçbir şey gelmediğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, tam gün eğitimle ilgili sıkıntılar olduğunu ancak aşılacağını söylerken, okul aile birliklerinin dünyanın her yerinde okullara katkı koyduğunu kaydetti.

Tam gün eğitime başlandığını, sıkıntıları olduğunu ama toparlayacaklarını belirtti.

Derya: “Devlet okullarına ihtiyaç varken Mağusa’ya ilahiyat koleji açılması hangi talebe cevap veriyor?”

CTP Milletvekili Doğuş Derya da konuşmasında “kuran kursları” konusuna tepki göstererek, Çavuşoğlu’na “Bu ülkede kaçak kuran kursları Vakıflar ve Din İşleri Başkanlığı eliyle yürürlüğe kondu. Atatürkçü laik olduğunuzu söylediğiniz halde bununla ilgili hiçbir şey yapmadığınızı görüyoruz” dedi.

Devlet okullarına ihtiyaç olduğunu belirten Derya, “Devlet okullarına ihtiyaç varken Mağusa’ya ilahiyat koleji açılması hangi talebe cevap veriyor? Yoksa talimat mı öyle?” diye sordu.

Solyalı: “Laikliğin bu kadar tartışıldığı bir dönemi hiç yaşamadık”

CTP Milletvekili Ürün Solyalı ise, ziyaret ederek bilgi aldığı okullardan bahsederek, buralarda Bakan Çavuşoğlu’nun “tartışma yaratan, eğitimin kesilmesine sebep veren bir bakan” olarak tanımlandığına işaret ederek, “Yarattığınız ortamı konuşmaktan eğitimin niteliğine dair konuşmalara gelemedik” dedi.

Türkiye’deki derneklerin Kuzey Kıbrıs’ta şubeleştiğini ve dini eğitim verdiklerini ifade eden Solyalı, “Laikliğin bu kadar tartışıldığı bir dönemi hiç yaşamadık” diyerek, bakanlığı bu konuda harekete geçmeye çağırdı.

Tam gün eğitim konusuna da değinerek, “Fiyasko” olarak niteleyen Solyalı, gerekli planlamalar yapılmadan başlayan tam gün eğitimin kimseyi mutlu etmediğini kaydetti.

Kalabalık sınıf ve yabancı öğrenci sorunlarına da değinen Solyalı, 4-5 yılda yabancı öğrenci sayısındaki artışa işaret ederek, öğretmenlerin oryantasyon talebini hatırlattı ve bütçede bu yönde bir vizyon olmadığını söyledi.

Solyalı ayrıca, özel okulların 100’ün üzerinde artış yapmasının kabul edilebilir olmadığını da vurguladı.

Yeniden söz alan CTP Milletvekili Doğuş Derya, bakanlığın önünde eylem yaptığı için 22 öğretmenin, Öğretmenler Günü olarak kutlanan 24 Kasım'da mahkemeye çıkacağını söyledi.

İncirli: “Eğitim Bakanlığı güven sorunu yaşıyor”

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, kendi ilkokul çağında sabah okullarda süt dağıtıldığını belirterek, “Bugün aç olduğu için düşüp okullarda bayılan çocuklar olduğunu biliyoruz” dedi.

Dünyanın her yerinde din kisvesi altında çocukların istismar edildiğini söyleyen İncirli, Eğitim Bakanlığını konuyla ilgili tutumu dolayısıyla eleştirdi. İncirli, "Bu ülkede artık bu konunun kapatılması ve eğitim verme ehliyeti olmayan kimseye çocukların emanet edilmemesi gerekir" şeklinde devam etti.

“Eğitim Bakanlığı güven sorunu yaşıyor. Öğretmenler, veliler ve öğrenciler bakanlığa güvenmiyor” diyen İncirli, bakan ve bakanlığın öğretmenlerle olan ilişkisini tamir etmesi gerektiğinin altını çizdi.

İncirli, özel okullardaki ücretlendirme konusuna da değinerek, meselesinin bakanlığın sorumluluğunda olduğunu ekledi.

Özdenefe: “Eğitim noktasında yeterliliği olmayan kişilerin çocuklara din dersi vermemeli”

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe konuşmasında, 2023 yılında dershane ve özel okul ücretleri ile KKTC vatandaşları için üniversite ücretlerine yapılan artışa değindi. Özdenefe, eğitim noktasında yeterliliği olmayan kişilerin çocuklara din dersi vermesinin tehlikesine vurgu yaptı.

Eğitime ayrılan payın az olduğunu belirten Özdenefe, bunu eğitime verilen değerin bir göstergesi olarak değerlendirdi. Özdenefe, 2023 yılına kıyasla 2024 yılında sözleşmeli öğretmene ayrılan kaynağın 2 kat, geçici öğretmene ayrılanın kaynağın ise 3 kattan fazla arttığını söyledi.

Şahiner: “Üniversiteler, turist arar gibi dış ülkelerden öğrenci arıyor”

CTP Milletvekili Salahi Şahiner ise, okullarda depreme dayanıklılık yönünden yapılması gerekenlerin hızlı şekilde yerine getirilmesinin şart olduğunu kaydetti.

Hükümetin eğitime gerekli önemi vermediğini ifade eden Şahiner, özel okullardaki fiyatların kabul edilebilir olmadığını da belirtti.

Eğitimde niteliğe odaklanılması gerektiğini vurgulayan Şahiner, nitelik istenilen düzeyde olmadığı için üniversitelerin turist arar gibi dış ülkelerden öğrenci aradığını kaydetti ve bunun utanç verici olduğunu söyledi.

Şahali: Eğitim Bakanlığı, okulların tadilatı ve güçlendirilmesiyle ilgili gereken çalışmayı maalesef zamanında yapmamıştır”

CTP Milletvekili Erkut Şahali ise, “Eğitim Bakanlığı, okulların tadilatı ve güçlendirilmesiyle ilgili gereken çalışmayı maalesef zamanında yapmamıştır” dedi.

Türkçe bilmeyen öğrenciler konusuna da değinen Şahali, hak mahrumiyetine yol açacak bir durum yaratıldığını ve bu konuda hazırlık yapmanın bir zorunluluk olduğunu söyledi. Şahali, mesleki teknik eğitimin geliştirilmesi gerektiğini de söyledi ve bakan ile öğretmen camiası arasında bir gerilim olduğunu ifade etti.

Çıraklık Eğitim Merkezine katkı 4 milyon TL’ye çıkarıldı

Ardından, EEkonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Canaltay’ın Çıraklık Eğitim Merkezine 3 milyon TL olan katkının 1 milyon TL’lik artışla 4 milyon TL’ye çıkarılmasına ilişkin önerisi oy çokluğuyla kabul edildi.

Komite Başkan Vekili Erkut Şahali’nin Çıraklık Eğitim Merkezine 3 milyon TL olan katkının 3 milyon TL’lik artışla 6 milyon TL’ye çıkarılmasına ilişkin önerisi ise reddedildi.

Resmiye Canaltay’ın okulların donanımı için olan 20 milyon TL’lik katkının 500 bin TL’lik azalışla 19 bin 500 TL’ye düşürülmesine ilişkin önerisi ve uzaktan eğitim kalemine 500 bin TL’lik ödenek aktarılmasına ilişkin önerileri de oy çokluğuyla kabul edildi.

Değişiklik önerilerinin ardından, Milli Eğitim Bakanlığının 9 milyar 848 milyon 44 bin 900 TL’lik bütçesi de oy çokluğuyla kabul edildi ve Atatürk Öğretmen Akademisi ile Lefke Avrupa Üniversitesi bütçeleri görüşülmeye başlandı.