Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: “Sınavların iptal edildiği haberleri gerçeği yansıtmıyor”
YAYIN TARİHİ:
23/01/2025
Milli Eğitim Bakanlığı, Sosyal medyada yayılan "Bolu'da meydana gelen yangın nedeniyle sınavların iptal edildiği" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
Bakanlık’tan yapılan açıklamada, “Bu tür haberlerin kaynağı belli olmayıp, halkımızın yalnızca Bakanlığımızın resmi açıklamalarını dikkate almasını önemle rica ederiz. Resmi duyurularımız, Bakanlığımızın web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadelerine yer verildi.
YAYIN TARİHİ: