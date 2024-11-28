Milli Eğitim Bakanlığı ile DAÜ bütçesi komiteden geçti

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde, 16 Milyar 700 Milyon 959 bin TL’lik Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi ile 6 Milyar 572 Milyon 217 bin TL’lik Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) bütçesi oyçokluğuyla onaylandı.

Komitede görüşülmesine pazartesi akşamı başlanan ve bugün devam eden DAÜ bütçesi, konuşmaların ardından oylandı ve 210 milyon TL'lik artışla kabul edildi. Daha sonra görüşmesi önceden tamamlanan Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi de oyçokluğuyla komiteden geçti.

DAÜ Rektörü Kılıç, tasarruf tedbirleri ile ilgili bilgi verdi

DAÜ Rektörü Hasan Kılıç, tedbirler ve tasarruf noktası konusundaki rakamların doğru olduğunu vurgulayarak, gerekirse yazılı verip, altına imzasını atabileceğini kaydetti.

Bazı noktalarda öğretmen eksikliği yaşanmasına rağmen istihdam yapılmadığını söyleyen Kılıç, tasarruf tedbirleri ile ilgili bilgi verdi.

Kılıç, emekli, yarı zamanlı öğretim, grupların birleşmesi, gibi alanlarda tasarruf yapılacağını söyleyerek, öğrenci sayısı artmayacakmış gibi bir hesaplama yapılamayacağını belirtti.

Çavuşoğlu: DAÜ’nün de adım atması gerekiyor

Bakan Çavuşoğlu, DAÜ’nün desteklenmesini savunan biri olduğunu ancak DAÜ’nün de adım atması gerektiğini söyledi.

DAÜ’nün 250 milyon TL’lik kaynak yaratacağını belirttiğini söyleyen Çavuşoğlu, kendisi de bütçe artışına yönelik önerisini sundu.

Berova: Öneriye olumlu bakacağız

Maliye Bakanı Özdemir Berova da Bakan Çavuşoğlu’nun “acı gerçekleri” anlatarak, teklifte bulunduğunu, kamu maliyesi olarak kendilerinin iki ana grupta tasarruf beklentisinde olduklarını, Bakan Çavuşoğlu’nun önerisine olumlu bakacaklarını söyledi.

-Özcenk: çeşitli ülkelerde tanıtım yapıldı

DAÜ VYK Başkanı Erdal Özcenk, devamlı personel yapılan kişileri işten çıkarmanın mümkün olmadığını söyleyerek, bundan sonra bu şekilde işe alım yapılmaması gerektiğini belirtti.

Özcenk, tanıtımla ilgili zafiyet yaşandığını ancak yeni yönetimin tanıtıma yönelik projeleri bulunduğunu söyleyerek, çeşitli ülkelerde tanıtım yapıldığını kaydetti.

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay da öneride bulundu.

Şahali: DAÜ çalışanlarını rencide etmenin gereği yok

CTP Milletvekili Erkut Şahali, DAÜ’de doğrusal bir çöküş yaşandığını, CTP’nin UBP’yi bu konuda defalarca uyardığını söyleyerek, yıllar içinde öğrenci gelirlerindeki düşüşe işaret etti.

Şahali, Mayıs 2019’dan bugüne DAÜ’de yaşanan her adımdan UBP’nin de sorumluluğu bulunduğunu söyleyerek, “Bu üniversite ortak gayretimizle kurtulacak” dedi.

DAÜ dışında bu toplumun çeşitli kurumlarının battığının görüldüğünü dile getiren Şahali, DAÜ çalışanlarını rencide etmenin gereği olmadığını söyledi.

Şahali, CTP’nin DAÜ bütçesine olumlu oy vermeyeceklerini belirtti.

Çavuşoğlu: DAÜ’yü bu noktaya getiren popülizm

Bakan Çavuşoğlu, DAÜ’yü bu noktaya getirenin “popülizm olduğunu”, DAÜ ile ilgili sorumluluklarının bilincinde olduklarını söyledi.

Çavuşoğlu, tedbir alınması noktasında çok yavaş gidildiğini söyledi.

Konuşmaların ardından DAÜ bütçesi oyçokluğuyla komiteden geçti. Daha sonra görüşmesi önceden tamamlanan Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi de oylanarak oyçokluğuyla onaylandı.

Toplantıya 10 dakika ara verildi. Aranın ardından 68 Milyar 970 Milyon 569 bin TL’lik Maliye Bakanlığı bütçesi, 62 Milyon 871 bin TL’lik Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) bütçesi ile Gelirler bütçesi ele alınacak.

Komite, 2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı’nın bütününü görüşüp oylayarak, çalışmalarını tamamlayacak.