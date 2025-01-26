Milli Eğitim Bakanlığı ile T.C. İstanbul Medeniyet Üniversitesi iş birliği protokolü imzaladı

Milli Eğitim Bakanlığı ile T.C. İstanbul Medeniyet Üniversitesi arasında KKTC uyruklu A level öğrencilerine özel kontenjanlar ayrılmasını da ön gören bir iş birliği protokolü imzalandı.

Protokole Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile T.C. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik imza koydu.

Protokol imza töreni için T.C. İstanbul Medeniyet Üniversitesi’ne resmi bir ziyarette bulunan Çavuşoğlu törende yaptığı konuşmada protokolün; A Level öğrencilerine önemli bir fırsat yarattığını belirtti.

Çavuşoğlu'na ziyarette Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behcet Çelebi, KKTC İstanbul Başkonsolosluğu’ndan Konsolos Serdar Durukan ve Eğitim-Kültür Ataşesi Mehmet Faruk eşlik etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Nazım Çavuşoğlu üniversite kütüphanesinde açılan “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kitapları Sergisini” de gezdi.

Çavuşoğlu kitap sergisi ziyaretinde yaptığı konuşmada ; Kıbrıs Türkünün yetiştirdiği yazarların eserlerini görmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, farklı Kıbrıs kitaplarının da üniversite kütüphanesine kazandırılması için katkı koymaya hazır olduklarını ifade etti.

İmza töreninde konuşan Çavuşoğlu, protokolü eğitim ve diğer akademik konularda da geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

İlk etapta Bakanlığa bağlı öğretmenlere verilecek hizmet içi eğitimlere katkı koymada ilerleme kaydedilebileceğini belirten Çavuşoğlu, ayrıca Kıbrıs temalı sempozyumlar, seminerler ve konferanslar düzenlenerek, Anadolu insanının Kıbrıs hakkındaki bilgi birikiminin gelişimine katkı sağlanabileceğini ifade etti.

Çavuşoğlu özellikle yabancı dilde eğitim veren programların açılmasının önemli olduğunu söyleyerek, bu bölümlere KKTC vatandaşı öğrencileri göndermenin KKTC açısından memnuniyet yaratacağını belirtti.

Çavuşoğlu, KKTC vatandaşı öğrencilerin en çok tercih ettiği şehirlerden biri olan İstanbul’da yer alan T.C. İstanbul Medeniyet Üniversitesi kampüs ve kütüphanesinin çok güzel olduğunu, öğrencilerin bu ortamın havasını teneffüs etmesinin onlara ciddi anlamda katkı sağlayacağını belirterek, imzalanan protokolün hem KKTC’ye hem de öğrencilere hayırlı olmasını diledi.

Çelik

T.C. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik ise protokol imza töreninde, medeniyetlerini çağdaş dünyaya sunan, dünya barışına katkıda bulunan insani değerleri özümseyen, bilimsel kalitesi ile ön plana çıkmış, yenilikçi ve girişimci bir dünya üniversitesi olma hedefiyle hareket ettiklerini söyledi.

Çelik, kurumsal yapıya çok önem verdiklerini ve 450’si araştırma görevlisi olmak üzere 1200 akademisyen ile 16000 öğrenciye hizmet veren T.C. İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nin kontenjanlarının her yıl dolduğunu ifade etti.

Tıp Fakültesi mezunlarının Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda büyük bir başarı elde ettiklerini kaydeden Çelik, Klinik Tıp Bilimleri alanında 5. sırada, Temel Tıp Bilimleri alanında ise 6. sırada yer aldıklarını belirtti.

Protokol

Açıklamaya göre protokolün içeriği şöyle:

"İmza konulan protokolle T.C. İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde öğrenim görmek isteyen KKTC uyruklu öğrencilere, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen yurtdışından öğrenci kabul kontenjanları kapsamında, özel kontenjanlar ayrılacak ve KKTC uyruklu A level öğrencilerinin, ilgili üniversitenin lisans programlarında öğrenim görmesi için eğitim alanında iş birliği yapılacak.

Ayrıca Kıbrıs temalı sempozyumlar, seminerler ve konferanslar düzenlenerek, Kıbrıs’ın tanıtımına katkı sağlanacak.

İmzalanan protokol kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi ile iş birliği içerisinde belirlenen kontenjanlara, çevrimiçi müracaat eden A Level öğrencilerinin akademik değerlendirmeleri, T.C. İstanbul Medeniyet Üniversitesi tarafından yapılacak ve daha sonra, yapılan akademik değerlendirme sonuçları ilgili öğrencilere duyurulacak.