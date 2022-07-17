Milli Eğitim Bakanlığı: Kırşehir Kampı planlanan şekilde sürüyor

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik Dairesi tarafından organize edilen ve Kırşehir’de düzenlenen gençlik kamplarıyla ilgili sosyal medya ve basında çıkan haberler konusunda yaptığı açıklamada, mevlit programının, kamp tarihlerinin denk geldiği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Haftası çerçevesinde düzenlendiğini belirtti. Açıklamada, anma programının ardından, kampa katılan gençlerin daha önce planlandığı gibi etkinlik programlarına devam ettiği belirtildi.

Bakanlık basın bürosundan yapılan yazılı açıklamada, düzenlenen kamplarda, belirlenen sosyal etkinlik programlarının planlanan şekilde devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, yetkililerle yapılan görüşme sonucunda alınan bilgiler doğrultusunda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Haftası çerçevesinde hain darbe girişiminde şehit düşenler için anma programı düzenlendiğine, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından da Mevlit dinletisi gerçekleştirildiği ifade edildi.

Gerçekleştirilen anma programının ardından, kampa katılan gençlerin daha önce planlandığı gibi etkinlik programlarına devam ettiği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında şöyle denildi:

“Milli Eğitim Bakanlığı olarak, Gençlik Dairesi tarafından Kırşehir gençlik kamplarıyla ilgili sosyal medya ve basında çıkan haberlere yönelik yetkililerden alınan bilgiler doğrultusunda, gençlerimizin katıldığı kamplarda düzenlenen sosyal etkinlikler, planlandığı şekilde devam etmektedir.

Bu etkinliklere ek olarak, kamp tarihlerinin denk geldiği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Haftası çerçevesinde, hain darbe girişiminde şehit düşenler için anma programı düzenlenmiştir.

Düzenlenen anma programına bağlı olarak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Mevlit dinletisi gerçekleştirilmiş ve anma programının tamamlanmasının ardından, kamp süresince planlanan halk oyunları, tiyatro, el sanatları, sokak oyunları, okçuluk ve işaret dili gibi etkinlikler devam etmiştir.”

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17/07/2022 15:07