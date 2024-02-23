Milli Eğitim Bakanlığı'nda “sahte diploma” iddiaları ile ilgili üst düzey toplantı yapıldı

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu Başkanı Turgay Avcı, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesinde yürütülen polis soruşturmasının ardından YÖDAK tarafından bahse konu üniversitedeki “sahte diploma” iddialarıyla ilgili “akademik denetlemenin” yapılacağını ve “yasalar çerçevesinde gereğinin yerine getirileceğini” söyledi.

YÖDAK’tan yapılan yazılı açıklamaya göre Milli Eğitim Bakanlığında “sahte diploma” iddiaları ile ilgili üst düzey toplantı yapıldı.

Toplantıya, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, Yükseköğrenim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı ve YÖDAK Üyesi Prof. Dr. Zafer Ağdelen katıldı.

Toplantıda, son günlerde yaşanan “sahte diploma” konusunun değerlendirildiği ve Polis Genel Müdürü Kuni’den konu ile ilgili polis soruşturması hakkında bilgi alındığı belirtildi.

Toplantıda yapılan değerlendirme ve istişareler sonucunda konunun “hassasiyeti” ve “önemi dikkate” alınarak yapılması gerekenler hakkında görüş alışverişinde bulunduğu da kaydedildi.

Açıklamada, “YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, toplantı sonrasında, polis soruşturmasına müteakip YÖDAK tarafından bahse konu üniversitedeki iddialarla ilgili akademik denetlemenin gecikmeksizin yapılacağını ve elde edilen bulgulara göre, yasa ve tüzükler çerçevesinde gereğinin tereddütsüz yerine getirileceğini bildirmiştir” ifadelerine yer verildi.