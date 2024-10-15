Milli Eğitim Bakanlığı, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin çağrısıyla, 22 Ekim Salı günü Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek İsias Otel davasına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen "Adalet İçin 3 Dakikalık Karanlık" eylemine destek verdiğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bu çerçevede, Milli Eğitim Bakanlığı binasındaki tüm ışıklar saat 20.00’de 3 dakika kapatılarak, adalet arayışına dikkat çekiliyor.

Açıklamada, “Milli Eğitim Bakanlığı olarak, adaletin tecelli etmesi adına atılan her adımın yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyor, ailelerimizin yaşadığı acıyı derinden paylaşıyoruz.” ifadelerine yer verildi.