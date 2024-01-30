Milli Eğitim Bakanlığından karne alacak öğrencilere duyuru!

Milli Eğitim Bakanlığı, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okula gidemeyen öğrencilerin, karnelerini uygun bir zamanda okul idarelerinden alabileceklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Meteoroloji Dairesi’nin yarın hava koşullarının ağırlaşacağı duyurusu üzerine, karnelerin alınması noktasında ailelerin takdiri gözetilerek, ailelere esneklik sağlanması kararı aldığı kaydedildi.

Açıklamada, dileyen öğrenci ve velilerin karnelerini yarın okuldan alabileceği, yarın okula gitmekte güçlük çekenlerin ise kendilerine uygun olan bir zaman diliminde, kayıtlı oldukları okul idarelerinden karnelerini teslim alabilecekleri belirtildi.