Milli Eğitim (Değişiklik) Yasası Resmi Gazete'de yayımlandı

ads ads ads ads
27/10/2022

ads
Milli Eğitim (Değişiklik) Yasası Resmi Gazete'de yayımlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim (Değişiklik) Yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Esas Yasa, 44’üncü ve 52’inci maddesi kaldırılarak değiştirildi.

Yapılan değişiklikle “Özel eğitim kurumları; özel programlar uygulayan ayrı okullar halinde kurulur veya diğer okul bünyelerindeki özel sınıflardan veya gruplardan oluşur” ibaresinden oluşan 44’üncü madde ile “Özel Eğitim Kurumlarının Çalışma Esasları”nı düzenleyen 52’inci madde kaldırıldı.

27/10/2022 19:14
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Milli Eğitim (Değişiklik) Yasası Resmi Gazete’de yayımlandı
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.