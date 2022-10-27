Milli Eğitim (Değişiklik) Yasası Resmi Gazete'de yayımlandı
27/10/2022
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim (Değişiklik) Yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Esas Yasa, 44’üncü ve 52’inci maddesi kaldırılarak değiştirildi.
Yapılan değişiklikle “Özel eğitim kurumları; özel programlar uygulayan ayrı okullar halinde kurulur veya diğer okul bünyelerindeki özel sınıflardan veya gruplardan oluşur” ibaresinden oluşan 44’üncü madde ile “Özel Eğitim Kurumlarının Çalışma Esasları”nı düzenleyen 52’inci madde kaldırıldı.